L-КАРНІТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Київ (229707) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 61 аптеці
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10