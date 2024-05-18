L-КАРНІТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Харків (229707) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А