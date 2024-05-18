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L-КАРНІТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Харків (229707) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
939,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
957,33 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
863,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
881,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
940,57
Економія: -116,74 грн
823,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
735,28 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
838,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
749,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
841,50
Економія: -81,90 грн
759,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
740,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
803,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
733,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
670,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
642,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
860,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (1)
818,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
894,37
Економія: -105,93 грн
788,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
797,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
882,27
Економія: -89,76 грн
792,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
742,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
871,01
Економія: -78,80 грн
792,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (1)
782,53 грн