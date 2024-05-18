L-КАРНІТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (229707) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
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Дніпро, тупик Запорізький, 5
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
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Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
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Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
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Дніпро, бульв. Слави, 6
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Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
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Дніпро, вул. Калинова, 14
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Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
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Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Мед-сервіс
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Кам'янське, просп. Свободи, 55
Мед-сервіс
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
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Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
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Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
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Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А