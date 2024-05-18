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L-КАРНІТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (229707) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
867,08
Економія: -118,57 грн
748,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
823,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
808,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
857,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
912,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (3)
820,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
922,09
Економія: -121,78 грн
800,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
777,06 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
753,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (1)
868,47
Економія: -124,28 грн
744,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
944,99
Економія: -138,33 грн
806,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
902,91
Економія: -78,17 грн
824,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
804,35 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
817,61
Економія: -76,82 грн
740,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
744,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (3)
867,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
818,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
803,85
Економія: -66,29 грн
737,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
885,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (1)
782,53 грн