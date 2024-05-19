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L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №80 - Львів (224874) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
88,04
Економія: -9,78 грн
78,26 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -14,45 грн
81,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
109,99
Економія: -28,45 грн
81,54 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
92,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5), таблетки (4)
83,30
Економія: -5,04 грн
78,26 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
92,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
94,50
Економія: -12,96 грн
81,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -35,45 грн
81,54 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
92,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
124,50
Економія: -42,96 грн
81,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
97,50
Економія: -15,96 грн
81,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
105,99
Економія: -24,45 грн
81,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (4)
112,99
Економія: -31,45 грн
81,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5)
88,42
Економія: -10,18 грн
78,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
84,39
Економія: -6,13 грн
78,26 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
92,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
122,99
Економія: -41,45 грн
81,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
109,99
Економія: -28,45 грн
81,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -28,96 грн
81,54 грн