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L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №80 - Київ (224874) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: таблетки (50)
106,99
Економія: -25,45 грн
81,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (18)
116,99
Економія: -35,45 грн
81,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: таблетки (70)
96,59
Економія: -15,43 грн
81,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
99,99
Економія: -18,45 грн
81,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
88,80
Економія: -2,80 грн
86,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (4)
102,50
Економія: -20,96 грн
81,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (4)
104,99
Економія: -23,45 грн
81,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
90,80
Економія: -3,60 грн
87,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: таблетки (40)
89,74
Економія: -5,97 грн
83,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: таблетки (30)
86,77
Економія: -3,17 грн
83,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (11)
108,99
Економія: -27,45 грн
81,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (3), таблетки (7)
89,25
Економія: -7,41 грн
81,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (2)
104,99
Економія: -23,45 грн
81,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (3)
100,50
Економія: -18,96 грн
81,54 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
90,00
Економія: -7,20 грн
82,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (3), таблетки (5)
94,32
Економія: -3,92 грн
90,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (4)
102,50
Економія: -20,96 грн
81,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
108,99
Економія: -27,45 грн
81,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
89,78
Економія: -7,31 грн
82,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
83,76
Економія: -2,56 грн
81,20 грн