L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №80 - Київ (224874) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 219 аптеках
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Всього: таблетки (50)
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (18)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (70)
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Київ, вул. Басейна, 10
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Всього: упаковка (4)
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
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Всього: таблетки (40)
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
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Всього: таблетки (30)
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
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Всього: упаковка (11)
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), таблетки (7)
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), таблетки (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1