L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №80 - Харків (224874) Лікарський препарат - ціни
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Харків, просп. Гагаріна, 41/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Харків, вул. Трінклера, 6
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Харків, вул. Шевченка, 161
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Харків, вул. Сумська, 110
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
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Харків, вул. Літературна, 5