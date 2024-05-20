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L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №40 - Одеса (224873) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
42,95
Економія: -3,28 грн
39,67 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
49,77
Економія: -8,31 грн
41,46 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
45,21
Економія: -3,75 грн
41,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
45,84
Економія: -4,55 грн
41,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
42,73
Економія: -3,06 грн
39,67 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
45,06
Економія: -3,60 грн
41,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
48,60
Економія: -7,12 грн
41,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
44,80
Економія: -3,13 грн
41,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (2)
44,96
Економія: -3,67 грн
41,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
47,24
Економія: -7,85 грн
39,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
45,78
Економія: -4,51 грн
41,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
45,58
Економія: -4,12 грн
41,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 63-А
Всього: упаковка (1)
46,15
Економія: -5,99 грн
40,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
44,65
Економія: -3,54 грн
41,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
43,15
Економія: -3,77 грн
39,38 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (9), таблетки (2)
48,12
Економія: -8,80 грн
39,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
46,79
Економія: -5,52 грн
41,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (1)
49,68
Економія: -8,22 грн
41,46 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
47,20
Економія: -5,72 грн
41,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
Всього: упаковка (1)
49,14
Економія: -7,66 грн
41,48 грн