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L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №40 - Львів (224873) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
53,94
Економія: -0,39 грн
53,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
45,05
Економія: -3,76 грн
41,29 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
53,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
49,54
Економія: -8,34 грн
41,20 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (1)
50,44 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Винники, вул. Галицька, 23
Всього: упаковка (1)
55,61
Економія: -7,43 грн
48,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
54,03
Економія: -0,02 грн
54,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
53,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
49,81
Економія: -0,27 грн
49,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
49,98
Економія: -0,53 грн
49,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (1)
55,22
Економія: -0,07 грн
55,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Всього: упаковка (2)
54,88
Економія: -0,54 грн
54,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Калуш, вул. Сівецька, 1
Всього: упаковка (1)
54,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
51,29
Економія: -0,08 грн
51,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: таблетки (30)
49,95
Економія: -0,06 грн
49,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Всього: упаковка (3)
53,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (10)
51,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Всього: упаковка (1)
51,92 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Турка, пл. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
51,77
Економія: -0,29 грн
51,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (1)
50,21
Економія: -0,64 грн
49,57 грн