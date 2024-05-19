L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №40 - Львів (224873) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 115
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Винники, вул. Галицька, 23
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Калуш, вул. Сівецька, 1
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Турка, пл. Шевченка Тараса, 16
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Пулюя Івана, 6