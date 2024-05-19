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L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №40 - Київ (224873) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
50,86
Економія: -9,40 грн
41,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
46,29
Економія: -4,81 грн
41,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
50,27
Економія: -8,81 грн
41,46 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
49,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
49,65
Економія: -8,19 грн
41,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (3)
56,25
Економія: -7,83 грн
48,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
50,38
Економія: -8,92 грн
41,46 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (2)
59,33
Економія: -7,48 грн
51,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
59,25
Економія: -8,65 грн
50,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (2)
47,22
Економія: -5,73 грн
41,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (2)
56,19
Економія: -7,23 грн
48,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (2)
45,11
Економія: -3,82 грн
41,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (2)
58,00
Економія: -9,58 грн
48,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (2)
55,61
Економія: -6,01 грн
49,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
60,02
Економія: -7,57 грн
52,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
47,00
Економія: -5,70 грн
41,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 21
Всього: упаковка (1)
49,30
Економія: -7,84 грн
41,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (1)
49,60
Економія: -8,28 грн
41,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
45,22
Економія: -3,76 грн
41,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
Всього: упаковка (1)
50,60
Економія: -9,14 грн
41,46 грн