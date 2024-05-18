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L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №40 - Харків (224873) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
47,84
Економія: -6,54 грн
41,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
49,88
Економія: -8,42 грн
41,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
49,68
Економія: -8,22 грн
41,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
46,54
Економія: -4,86 грн
41,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (1)
47,04
Економія: -5,92 грн
41,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
49,61
Економія: -8,23 грн
41,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
45,76
Економія: -4,47 грн
41,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: таблетки (30)
42,55
Економія: -3,20 грн
39,35 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
51,23
Економія: -9,58 грн
41,65 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
44,93
Економія: -3,64 грн
41,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
45,06
Економія: -3,60 грн
41,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
45,86
Економія: -4,75 грн
41,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
46,66
Економія: -5,39 грн
41,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (1)
46,78
Економія: -5,29 грн
41,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
45,78
Економія: -4,32 грн
41,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
Всього: упаковка (1)
69,74
Економія: -21,58 грн
48,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (2)
42,86
Економія: -1,38 грн
41,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (1)
45,43
Економія: -3,93 грн
41,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
44,07
Економія: -4,72 грн
39,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: таблетки (20)
45,72
Економія: -4,45 грн
41,27 грн