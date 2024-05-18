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L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (224873) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
47,63
Економія: -6,54 грн
41,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
49,52
Економія: -8,04 грн
41,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
46,51
Економія: -5,59 грн
40,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
45,66
Економія: -6,38 грн
39,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
46,47
Економія: -4,79 грн
41,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
46,63
Економія: -5,15 грн
41,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
45,72
Економія: -6,43 грн
39,29 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
48,17
Економія: -4,61 грн
43,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (3)
48,28
Економія: -7,15 грн
41,13 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (1)
51,29
Економія: -4,39 грн
46,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
46,11
Економія: -4,63 грн
41,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
51,53
Економія: -2,83 грн
48,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
49,79
Економія: -8,33 грн
41,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
45,59
Економія: -3,91 грн
41,68 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2), таблетки (2)
44,32
Економія: -3,04 грн
41,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (2)
43,37
Економія: -1,89 грн
41,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (1)
42,54
Економія: -3,40 грн
39,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: таблетки (30)
49,23
Економія: -2,73 грн
46,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
46,36
Економія: -3,26 грн
43,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
48,72
Економія: -3,42 грн
45,30 грн