L-КАРНІТИН таблетки 0,25 г, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (224873) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Дніпро, вул. Панікахи, 19
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Дніпро, просп. Героїв, 3
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
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Всього: упаковка (2)
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
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Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
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Всього: таблетки (30)
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Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5