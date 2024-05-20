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L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Одеса (106234) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
99,19
Економія: -5,43 грн
93,76 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
100,07
Економія: -3,57 грн
96,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
98,68
Економія: -4,92 грн
93,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
111,25
Економія: -12,60 грн
98,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
118,54
Економія: -16,16 грн
102,38 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Всього: упаковка (1)
100,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
109,84
Економія: -11,25 грн
98,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
101,96
Економія: -3,96 грн
98,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
107,97
Економія: -9,38 грн
98,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -4,00 грн
96,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (1)
107,06
Економія: -8,47 грн
98,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
111,98
Економія: -9,31 грн
102,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
104,39
Економія: -5,64 грн
98,75 грн
Таірівська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 96
Всього: упаковка (1)
110,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (1)
99,10 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
103,81
Економія: -5,21 грн
98,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Всього: упаковка (1)
96,22
Економія: -3,96 грн
92,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: капсули (40)
90,75
Економія: -3,40 грн
87,35 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Всього: упаковка (1)
100,29
Економія: -5,29 грн
95,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
106,13
Економія: -7,13 грн
99,00 грн