Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотL-КАРНІТИНЦіни в аптеках

L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Львів (106234) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: капсули (40)
125,99
Економія: -39,78 грн
86,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
99,70
Економія: -3,20 грн
96,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: капсули (40)
116,99
Економія: -30,78 грн
86,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: капсули (20)
91,10
Економія: -5,84 грн
85,26 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 33
Всього: упаковка (2)
102,50
Економія: -16,29 грн
86,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
99,74
Економія: -5,24 грн
94,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,78 грн
86,21 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67
Всього: упаковка (2)
126,50
Економія: -40,29 грн
86,21 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -17,29 грн
86,21 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: капсули (30)
113,99
Економія: -27,78 грн
86,21 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Всього: упаковка (2)
104,50
Економія: -18,29 грн
86,21 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 42-А
Всього: упаковка (1)
112,50
Економія: -26,29 грн
86,21 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Карнаухова Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -27,29 грн
86,21 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 77-А
Всього: упаковка (1)
101,50
Економія: -15,29 грн
86,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: капсули (30)
108,75
Економія: -11,41 грн
97,34 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
Всього: упаковка (1)
95,04
Економія: -18,54 грн
76,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Широка, 60
Всього: упаковка (1)
97,81
Економія: -4,05 грн
93,76 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
Всього: упаковка (2)
101,50
Економія: -15,29 грн
86,21 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -24,29 грн
86,21 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -2,85 грн
92,15 грн