L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Львів (106234) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Всього: капсули (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Подорожник
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Всього: капсули (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: капсули (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Подорожник
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Всього: капсули (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 42-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Карнаухова Миколи, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 77-А
Аптека копійка
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Всього: капсули (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Широка, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14