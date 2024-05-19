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L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Київ (106234) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
108,99
Економія: -22,78 грн
86,21 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -8,00 грн
92,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
95,17
Економія: -2,91 грн
92,26 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (2)
104,50
Економія: -18,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -16,29 грн
86,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
110,25
Економія: -15,07 грн
95,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
108,76
Економія: -6,51 грн
102,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
Всього: упаковка (2)
116,99
Економія: -30,78 грн
86,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (2)
101,99
Економія: -15,78 грн
86,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: капсули (20)
93,13
Економія: -5,78 грн
87,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (1)
101,19
Економія: -4,69 грн
96,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
102,51
Економія: -4,51 грн
98,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (2)
108,50
Економія: -22,29 грн
86,21 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
93,00
Економія: -2,79 грн
90,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: капсули (10)
100,86
Економія: -12,32 грн
88,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
97,79
Економія: -5,53 грн
92,26 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
94,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
120,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: капсули (10)
97,24
Економія: -6,23 грн
91,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 1-ї Гвардійської Армії, 1
Всього: упаковка (1)
112,50
Економія: -26,29 грн
86,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
104,88
Економія: -6,23 грн
98,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (1)
97,84
Економія: -3,34 грн
94,50 грн