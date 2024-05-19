L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Київ (106234) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Аптека копійка
Детальніше
Всього: капсули (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 1-ї Гвардійської Армії, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29