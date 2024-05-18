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L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Харків (106234) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -6,49 грн
96,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
109,24
Економія: -17,57 грн
91,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
108,99
Економія: -22,78 грн
86,21 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
99,44
Економія: -7,76 грн
91,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: капсули (20)
104,15
Економія: -5,55 грн
98,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Героїв АТО, 118-А
Всього: упаковка (1)
116,50
Економія: -30,29 грн
86,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (1)
105,64
Економія: -6,54 грн
99,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
93,64
Економія: -4,89 грн
88,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: капсули (30)
105,94
Економія: -14,32 грн
91,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: капсули (30)
108,41
Економія: -16,65 грн
91,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
94,50
Економія: -8,29 грн
86,21 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
93,98
Економія: -5,98 грн
88,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1), капсули (1)
105,19
Економія: -6,44 грн
98,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
98,83
Економія: -5,83 грн
93,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
110,00
Економія: -19,50 грн
90,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: капсули (20)
113,50
Економія: -27,29 грн
86,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. 1-го Травня, 3
Всього: упаковка (1)
97,78
Економія: -8,84 грн
88,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -27,29 грн
86,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
112,08
Економія: -13,48 грн
98,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
Всього: упаковка (1)
97,52
Економія: -8,07 грн
89,45 грн