L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Харків (106234) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Героїв АТО, 118-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: капсули (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Аптека копійка
Детальніше
Всього: капсули (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Подорожник
Детальніше
Всього: капсули (20)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. 1-го Травня, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60