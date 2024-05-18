L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (106234) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: капсули (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека копійка
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Всього: капсули (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
В інших містах:
Подорожник
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Всього: капсули (20)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: капсули (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Аптека низьких цін
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Всього: капсули (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60