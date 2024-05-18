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L-КАРНІТИН капсули 100 мг, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (106234) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: капсули (30)
105,49
Економія: -13,87 грн
91,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
93,49
Економія: -5,49 грн
88,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1), капсули (1)
102,93
Економія: -4,18 грн
98,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
92,57
Економія: -3,82 грн
88,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: капсули (30)
106,29
Економія: -14,53 грн
91,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
94,50
Економія: -8,29 грн
86,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
95,91
Економія: -2,91 грн
93,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: капсули (20)
113,50
Економія: -27,29 грн
86,21 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
110,00
Економія: -19,50 грн
90,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (1)
120,00
Економія: -22,00 грн
98,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
100,62
Економія: -5,62 грн
95,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -27,00 грн
98,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: капсули (10)
120,00
Економія: -22,00 грн
98,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (1)
118,50
Економія: -32,29 грн
86,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
107,02
Економія: -8,46 грн
98,56 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
120,00
Економія: -22,00 грн
98,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
Всього: капсули (30)
106,15
Економія: -16,55 грн
89,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
120,00
Економія: -22,00 грн
98,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
112,13
Економія: -13,53 грн
98,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
Всього: упаковка (1)
99,70
Економія: -10,25 грн
89,45 грн