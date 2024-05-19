L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №50 - Київ (100683) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 2
Аптека
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Жовква, вул. Львівська, 86
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Незалежності, 11
Аптека 3і
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Шевченка Тараса, 57
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Патріарха Гузара Любомира, 2
Фітоцентр
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 10
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 57
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Білки, вул. Центральна, 6
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом