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L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №50 - Київ (100683) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
102,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
104,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
102,89
Економія: -7,72 грн
95,17 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (1)
137,20 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: таблетки (30)
99,00
Економія: -5,94 грн
93,06 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Всього: упаковка (1)
100,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Жовква, вул. Львівська, 86
Всього: упаковка (1)
113,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
112,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
Всього: упаковка (1)
117,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
109,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Шевченка Тараса, 57
Всього: таблетки (30)
102,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Патріарха Гузара Любомира, 2
Всього: упаковка (2)
109,90 грн
Фітоцентр
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 10
Всього: таблетки (40)
127,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 57
Всього: упаковка (1)
135,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (1)
132,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Білки, вул. Центральна, 6
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом