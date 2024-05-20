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L-АРГІНІН капсули, №50 - Запоріжжя (94307) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
143,99
Економія: -28,43 грн
115,56 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
145,00
Економія: -22,00 грн
123,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
140,50
Економія: -24,94 грн
115,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
136,09
Економія: -15,51 грн
120,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -25,43 грн
115,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: капсули (40)
140,99
Економія: -21,96 грн
119,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: капсули (40)
131,39
Економія: -12,64 грн
118,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
130,99
Економія: -15,43 грн
115,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (2)
131,28
Економія: -4,03 грн
127,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
137,94
Економія: -17,90 грн
120,04 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
155,00
Економія: -32,00 грн
123,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
141,50
Економія: -25,94 грн
115,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
127,37
Економія: -5,11 грн
122,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
139,67
Економія: -19,09 грн
120,58 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (1)
145,00
Економія: -22,00 грн
123,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
147,10
Економія: -27,06 грн
120,04 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (8)
155,00
Економія: -32,00 грн
123,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: капсули (4)
115,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
136,47
Економія: -14,14 грн
122,33 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
145,00
Економія: -22,00 грн
123,00 грн