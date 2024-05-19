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L-АРГІНІН капсули, №50 - Львів (94307) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
135,99
Економія: -20,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
149,50
Економія: -33,94 грн
115,56 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
131,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: капсули (20)
128,99
Економія: -13,43 грн
115,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
114,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: капсули (2)
125,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: капсули (40)
149,50
Економія: -33,94 грн
115,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (2)
132,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
135,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
146,99
Економія: -31,43 грн
115,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
132,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
132,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (5)
136,99
Економія: -21,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (2)
139,99
Економія: -24,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -31,94 грн
115,56 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: капсули (40)
134,50
Економія: -18,94 грн
115,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (1)
141,99
Економія: -26,43 грн
115,56 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Любінська, 102
Всього: упаковка (1)
137,50
Економія: -21,94 грн
115,56 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: капсули (40)
126,50
Економія: -10,94 грн
115,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: капсули (3)
132,70 грн