Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотL-АРГІНІНЦіни в аптеках

L-АРГІНІН капсули, №50 - Київ (94307) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
155,99
Економія: -40,43 грн
115,56 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
114,84 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
132,50 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
166,20
Економія: -40,39 грн
125,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
145,85
Економія: -25,19 грн
120,66 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
146,50
Економія: -30,94 грн
115,56 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
132,70 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
191,20
Економія: -46,45 грн
144,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
131,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
114,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
132,07
Економія: -11,49 грн
120,58 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
140,50
Економія: -24,94 грн
115,56 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -10,00 грн
115,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
146,50
Економія: -30,94 грн
115,56 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (1)
173,50
Економія: -42,10 грн
131,40 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
188,10
Економія: -45,64 грн
142,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: капсули (30)
130,48
Економія: -8,15 грн
122,33 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
146,91
Економія: -20,82 грн
126,09 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
142,99
Економія: -27,43 грн
115,56 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
134,20 грн