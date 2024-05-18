L-АРГІНІН капсули, №50 - Харків (94307) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 33 аптеках
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Всього: упаковка (3)
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: капсули (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 38
Бажаємо здоров'я
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Всього: капсули (3)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Подорожник
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Всього: капсули (40)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Бажаємо здоров'я
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Всього: капсули (3)
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39