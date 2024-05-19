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L-АРГІНІН 500 мг капсули 500 мг флакон, №50 - Київ (294556) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
470,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
631,30
Економія: -188,90 грн
442,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
435,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
492,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
464,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
585,99
Економія: -141,51 грн
444,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
470,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
439,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
543,76
Економія: -99,49 грн
444,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
557,57
Економія: -97,50 грн
460,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
470,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
654,35
Економія: -19,63 грн
634,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
493,30
Економія: -119,76 грн
373,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
520,43
Економія: -60,78 грн
459,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
470,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
483,98
Економія: -33,17 грн
450,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
470,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
470,70 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
464,52 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
461,47 грн