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L-АРГІНІН 1000 мг таблетки 1000 мг, №90 - Одеса (229565) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
971,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
966,04
Економія: -68,56 грн
897,48 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
990,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
825,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
1259,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
847,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
1258,84 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
972,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
1262,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
1250,16 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
963,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
825,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
896,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
973,40
Економія: -74,10 грн
899,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
948,57
Економія: -94,21 грн
854,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
985,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
1049,86
Економія: -150,53 грн
899,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
845,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
941,74
Економія: -34,74 грн
907,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
970,69
Економія: -71,36 грн
899,33 грн