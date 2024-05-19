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L-АРГІНІН 1000 мг таблетки 1000 мг, №90 - Львів (229565) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
972,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
821,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
877,13
Економія: -37,13 грн
840,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
845,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
1009,99
Економія: -147,65 грн
862,34 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
898,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
845,44 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
821,03 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (1)
861,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
1091,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
1248,53 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
882,45
Економія: -1,52 грн
880,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (1)
1264,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
923,06 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
898,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
1261,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
Всього: упаковка (1)
1264,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ланчин, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
946,86
Економія: -3,06 грн
943,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
893,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, вул. Вільде, 2
Всього: упаковка (1)
860,96 грн