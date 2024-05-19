L-АРГІНІН 1000 мг таблетки 1000 мг, №90 - Київ (229565) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 74 аптеках
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Київ, вул. Софіївська, 1/2
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Фармація
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Спаська, 5
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Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
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Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Мед-сервіс
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Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А