Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1 Всього: упаковка (8) 42,24 Економія: -4,48 грн 37,76 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Графік роботи Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А Всього: упаковка (4) 60,10 Економія: -10,10 грн 50,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43 Всього: упаковка (1) 53,40 Економія: -3,40 грн 50,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15 Всього: упаковка (8) 52,47 Економія: -6,20 грн 46,27 грн Забронювати