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Ruesch GOLD КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ЗРОБЛЕНИЙ З SILKOLATEX, ДВА ОТВОРИ, СТЕРИЛЬНИЙ 16 180630 (з латексу та силікону), циліндричний кінчик, №1 - Харків (360050) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
Всього: упаковка (8)
42,24
Економія: -4,48 грн
37,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (4)
60,10
Економія: -10,10 грн
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (1)
53,40
Економія: -3,40 грн
50,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (8)
52,47
Економія: -6,20 грн
46,27 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом