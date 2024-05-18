Ruesch GOLD КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ЗРОБЛЕНИЙ З SILKOLATEX, ДВА ОТВОРИ, СТЕРИЛЬНИЙ 16 180630 (з латексу та силікону), циліндричний кінчик, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (360050) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом