MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ червона, №1 - Київ (608180) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 7-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3