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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ червона, №1 - Київ (608180) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (6)
139,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (4)
65,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (3)
94,73
Економія: -11,10 грн
83,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (3)
59,93 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (2)
54,80
Економія: -4,17 грн
50,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (5)
139,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
132,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (10)
138,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
71,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Всього: упаковка (2)
83,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (1)
79,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Всього: упаковка (5)
139,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -14,71 грн
77,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 7-А
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -19,71 грн
77,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (15)
76,18
Економія: -9,53 грн
66,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (12)
74,59
Економія: -10,14 грн
64,45 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (8)
132,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (7)
82,52
Економія: -7,31 грн
75,21 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (4)
91,00
Економія: -15,00 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (2)
90,68
Економія: -8,85 грн
81,83 грн