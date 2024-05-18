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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ червона, №1 - Харків (608180) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (8)
138,45 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (7)
82,52
Економія: -7,31 грн
75,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (12)
74,59
Економія: -10,14 грн
64,45 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (15)
76,18
Економія: -9,53 грн
66,65 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (5)
139,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (2)
90,68
Економія: -8,85 грн
81,83 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (4)
91,00
Економія: -15,00 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
99,26
Економія: -17,67 грн
81,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (4)
87,77
Економія: -9,74 грн
78,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (6)
139,09 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (13)
101,00
Економія: -25,00 грн
76,00 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (7)
67,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (5)
80,10
Економія: -7,16 грн
72,94 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
91,00
Економія: -16,00 грн
75,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Всього: упаковка (2)
83,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (10)
138,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
139,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (5)
139,25 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (2)
54,80
Економія: -4,17 грн
50,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (4)
65,23 грн