MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ червона, №1 - Харків (608180) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека шар@
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
В інших містах:
Аптека шар@
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Народна аптека
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33