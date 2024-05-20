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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Одеса (489929) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27
Всього: упаковка (4)
161,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -6,00 грн
87,99 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (5)
98,50
Економія: -10,51 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (5)
96,50
Економія: -8,51 грн
87,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (1)
80,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (21)
162,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
98,99
Економія: -11,00 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (4)
134,50
Економія: -46,51 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Всього: упаковка (9)
101,99
Економія: -14,00 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -0,51 грн
87,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Всього: упаковка (2)
57,37 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Всього: упаковка (3)
110,99
Економія: -23,00 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (7)
87,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
80,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -9,00 грн
87,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (10)
162,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -6,00 грн
87,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Всього: упаковка (4)
81,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (4)
120,99
Економія: -33,00 грн
87,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
Всього: упаковка (3)
102,40
Економія: -31,01 грн
71,39 грн