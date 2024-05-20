MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Одеса (489929) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Ощад аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121