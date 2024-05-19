MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Київ (489929) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (45)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Фармація
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Київ, вул. Ісаакяна, 2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Фармація
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Фармація
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Воскресенський, 14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
Фармація
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Всього: упаковка (14)
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Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8