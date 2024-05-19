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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Київ (489929) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9)
161,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (17)
161,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
161,51 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (45)
68,90
Економія: -20,82 грн
48,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
98,99
Економія: -11,00 грн
87,99 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
78,77
Економія: -8,83 грн
69,94 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (5)
95,00
Економія: -27,02 грн
67,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (4)
161,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
162,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (4)
79,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (9)
90,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (1)
102,40
Економія: -31,01 грн
71,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (5)
72,00
Економія: -4,02 грн
67,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (1)
79,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (2)
161,95 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (2)
102,40
Економія: -31,01 грн
71,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -9,00 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (2)
102,50
Економія: -14,51 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -15,51 грн
87,99 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (14)
68,90
Економія: -20,82 грн
48,08 грн