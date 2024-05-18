MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Харків (489929) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Ощад аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Аптека
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Всього: упаковка (9)
Зачинено
Чернігів, просп. Миру, 211-Д
Фармація
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Всього: упаковка (3)
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Київ, шосе Харківське, 121
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А