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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ синя, №1 - Харків (489929) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
161,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (9)
161,86 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Всього: упаковка (12)
93,50
Економія: -5,51 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (4)
134,50
Економія: -46,51 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
98,99
Економія: -11,00 грн
87,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (21)
162,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (5)
96,50
Економія: -8,51 грн
87,99 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (5)
98,50
Економія: -10,51 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Всього: упаковка (3)
116,99
Економія: -29,00 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -6,00 грн
87,99 грн
Аптека
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Зачинено
Чернігів, просп. Миру, 211-Д
Всього: упаковка (9)
161,88 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, шосе Харківське, 121
Всього: упаковка (3)
102,40
Економія: -31,01 грн
71,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 170
Всього: упаковка (4)
86,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (4)
120,99
Економія: -33,00 грн
87,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -6,00 грн
87,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (10)
162,56 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (2)
102,40
Економія: -31,01 грн
71,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (2)
161,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (1)
79,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (1)
102,40
Економія: -31,01 грн
71,39 грн