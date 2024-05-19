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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ зелений, №1 - Київ (489928) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
142,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
142,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
142,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
143,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
142,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
142,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
142,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (2)
63,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
142,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
142,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (94)
142,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (10)
142,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
142,80 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (7)
142,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
142,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
Всього: упаковка (1)
143,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
142,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (2)
142,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
143,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
Всього: упаковка (1)
142,85 грн