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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ зелений, №1 - Харків (489928) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
142,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
142,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
142,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
143,43 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
142,26 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
142,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
142,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
143,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
143,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
142,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (14)
142,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
142,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (10)
142,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (2)
142,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
142,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (1)
142,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (3)
143,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
142,48 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
143,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
142,32 грн