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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКатетерикатетери тип ФолеяRuesch GOLD КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ЗРОБЛЕНИЙ З SILKOLATEX, ДВА ОТВОРИ, СТЕРИЛЬНИЙЦіни в аптеках

Ruesch GOLD КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ЗРОБЛЕНИЙ З SILKOLATEX, ДВА ОТВОРИ, СТЕРИЛЬНИЙ 18 180630 (з латексу та силікону), циліндричний кінчик, №1 - Запоріжжя (360051) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (5)
53,34
Економія: -6,61 грн
46,73 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
89,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Всього: упаковка (1)
89,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
47,70
Економія: -5,61 грн
42,09 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (12)
41,30
Економія: -6,10 грн
35,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом