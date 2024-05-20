Ruesch GOLD КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ЗРОБЛЕНИЙ З SILKOLATEX, ДВА ОТВОРИ, СТЕРИЛЬНИЙ 18 180630 (з латексу та силікону), циліндричний кінчик, №1 - Одеса (360051) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом