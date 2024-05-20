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АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ AD-1024c, №1 - Запоріжжя (301535) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
296,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
331,91
Економія: -52,64 грн
279,27 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
352,00
Економія: -64,00 грн
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
385,66
Економія: -47,10 грн
338,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
337,41
Економія: -64,77 грн
272,64 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
352,00
Економія: -64,00 грн
288,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
333,20
Економія: -12,20 грн
321,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
335,28
Економія: -14,28 грн
321,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
333,04
Економія: -21,94 грн
311,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
296,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
342,24
Економія: -35,68 грн
306,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
388,98
Економія: -39,38 грн
349,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (2)
330,73
Економія: -19,63 грн
311,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
352,00
Економія: -64,00 грн
288,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
343,12
Економія: -32,02 грн
311,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
385,44
Економія: -46,84 грн
338,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
392,32
Економія: -53,72 грн
338,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
335,54
Економія: -20,64 грн
314,90 грн