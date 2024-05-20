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АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ AD-1024c, №1 - Одеса (301535) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
322,52 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
462,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
252,55 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
336,60
Економія: -43,85 грн
292,75 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
320,08 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
303,27 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
312,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн