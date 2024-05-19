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АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ AD-1024c, №1 - Київ (301535) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 382 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
366,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
366,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
292,46 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
331,50
Економія: -51,27 грн
280,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
294,67 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
297,04
Економія: -54,35 грн
242,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
389,34
Економія: -68,08 грн
321,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
387,91
Економія: -66,65 грн
321,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
379,11
Економія: -57,85 грн
321,26 грн