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АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ AD-1024c, №1 - Харків (301535) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
310,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
351,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
319,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
312,34 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
351,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
429,00
Економія: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
311,51 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
217,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
334,68
Економія: -37,58 грн
297,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
310,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
347,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
319,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
310,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
329,92
Економія: -44,48 грн
285,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
187,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
343,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
295,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
296,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (1)
328,52 грн