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OFF! Family АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБЦіни в аптеках

OFF! Family АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл, №1 - Одеса (224332) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (10)
202,50
Економія: -6,08 грн
196,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (10)
189,30
Економія: -5,68 грн
183,62 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (9)
191,85
Економія: -5,76 грн
186,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
Всього: упаковка (5)
185,70
Економія: -29,60 грн
156,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (3)
185,70
Економія: -29,60 грн
156,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (10)
201,00
Економія: -6,03 грн
194,97 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (10)
192,25
Економія: -5,77 грн
186,48 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (9)
194,35
Економія: -5,83 грн
188,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
193,05
Економія: -5,79 грн
187,26 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
167,34
Економія: -20,78 грн
146,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
111,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (4)
154,52
Економія: -7,47 грн
147,05 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (10)
201,00
Економія: -6,03 грн
194,97 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (4)
194,35
Економія: -5,83 грн
188,52 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (10)
201,00
Економія: -6,03 грн
194,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 18
Всього: упаковка (1)
81,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (9)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (4)
194,35
Економія: -5,83 грн
188,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (9)
194,35
Економія: -5,83 грн
188,52 грн