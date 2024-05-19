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OFF! Family АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБЦіни в аптеках

OFF! Family АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл, №1 - Київ (224332) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
181,70
Економія: -25,60 грн
156,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (7)
193,05
Економія: -5,79 грн
187,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (7)
193,05
Економія: -5,79 грн
187,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (10)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
182,90
Економія: -5,49 грн
177,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (10)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (10)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
161,45
Економія: -4,84 грн
156,61 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (4)
193,05
Економія: -5,79 грн
187,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
Всього: упаковка (8)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (1)
179,10
Економія: -5,37 грн
173,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
155,20
Економія: -4,66 грн
150,54 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (4)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Бережанська, 22
Всього: упаковка (9)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Всього: упаковка (10)
205,75
Економія: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
193,05
Економія: -5,79 грн
187,26 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (8)
195,30
Економія: -5,86 грн
189,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
161,70
Економія: -4,85 грн
156,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
182,85
Економія: -5,49 грн
177,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
155,00
Економія: -4,65 грн
150,35 грн