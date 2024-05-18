OFF! Family АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл, №1 - Харків (224332) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Аптеки україни
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Чернігів, просп. Миру, 49
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Будь здоровий
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, пров. Фінський, 3
Будь здоровий
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, просп. Воскресенський, 20
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А