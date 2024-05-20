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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 18 см, №1 - Одеса (414616) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
29,09
Економія: -3,21 грн
25,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (19)
18,94
Економія: -0,82 грн
18,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (25)
30,87
Економія: -3,06 грн
27,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
21,86
Економія: -2,48 грн
19,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (1)
21,48
Економія: -2,10 грн
19,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (2)
22,18
Економія: -2,86 грн
19,32 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
27,35
Економія: -1,74 грн
25,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (8)
21,16
Економія: -2,34 грн
18,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (5)
26,53
Економія: -0,92 грн
25,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (17)
28,09
Економія: -2,33 грн
25,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
28,99
Економія: -1,84 грн
27,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Всього: упаковка (1)
28,15
Економія: -1,25 грн
26,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
28,77
Економія: -3,66 грн
25,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
28,60
Економія: -2,91 грн
25,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (11)
29,62
Економія: -1,73 грн
27,89 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (7)
29,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (5)
30,34
Економія: -2,53 грн
27,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (2)
21,27
Економія: -1,53 грн
19,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (3)
29,06
Економія: -14,96 грн
14,10 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
31,20 грн