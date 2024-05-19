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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 18 см, №1 - Львів (414616) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (5)
30,80
Економія: -4,73 грн
26,07 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (13)
29,80
Економія: -3,73 грн
26,07 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (22)
30,80
Економія: -4,73 грн
26,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
25,25
Економія: -1,35 грн
23,90 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
31,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Тячів, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (5)
21,33
Економія: -1,55 грн
19,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тячів, вул. Незалежності, 36/4
Всього: упаковка (23)
27,15
Економія: -1,69 грн
25,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (17)
28,09
Економія: -2,33 грн
25,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Всього: упаковка (1)
28,15
Економія: -1,25 грн
26,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (5)
30,34
Економія: -2,53 грн
27,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
28,60
Економія: -2,91 грн
25,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (3)
29,06
Економія: -14,96 грн
14,10 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (7)
29,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
21,86
Економія: -2,48 грн
19,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (1)
21,48
Економія: -2,10 грн
19,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
29,09
Економія: -3,21 грн
25,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ромни, вул. Руденка, 10/1
Всього: упаковка (5)
27,52
Економія: -2,91 грн
24,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (2)
22,18
Економія: -2,86 грн
19,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (19)
18,94
Економія: -0,82 грн
18,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (8)
28,35
Економія: -14,25 грн
14,10 грн