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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 18 см, №1 - Харків (414616) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (13)
21,59
Економія: -2,02 грн
19,57 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (15)
33,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (8)
28,57
Економія: -14,47 грн
14,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (4)
20,91
Економія: -1,85 грн
19,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (2)
21,35
Економія: -1,61 грн
19,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (11)
28,92
Економія: -1,03 грн
27,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
28,97
Економія: -3,86 грн
25,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
28,01
Економія: -0,86 грн
27,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Руденка, 10/1
Всього: упаковка (5)
27,66
Економія: -3,05 грн
24,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (2)
22,10
Економія: -2,78 грн
19,32 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (3)
27,23
Економія: -1,62 грн
25,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (8)
21,03
Економія: -2,21 грн
18,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (5)
27,16
Економія: -1,55 грн
25,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (25)
30,69
Економія: -2,88 грн
27,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (19)
18,75
Економія: -0,63 грн
18,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (1)
21,89
Економія: -2,51 грн
19,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
21,72
Економія: -2,34 грн
19,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
29,82
Економія: -3,94 грн
25,88 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (7)
29,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (3)
29,06
Економія: -14,96 грн
14,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
27,94
Економія: -2,25 грн
25,69 грн