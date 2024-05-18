Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі спеціальніFAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 18 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414616) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
28,56
Економія: -1,41 грн
27,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (2)
28,69
Економія: -6,41 грн
22,28 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (11)
28,94
Економія: -1,05 грн
27,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (2)
21,07
Економія: -1,33 грн
19,74 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (3)
27,16
Економія: -1,55 грн
25,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (8)
21,38
Економія: -2,56 грн
18,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (5)
27,05
Економія: -1,44 грн
25,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (19)
18,78
Економія: -0,66 грн
18,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (2)
21,69
Економія: -2,37 грн
19,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (8)
28,92
Економія: -14,82 грн
14,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (13)
21,76
Економія: -2,19 грн
19,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
29,55
Економія: -3,67 грн
25,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (1)
22,04
Економія: -2,66 грн
19,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (1)
21,26
Економія: -1,88 грн
19,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (4)
20,60
Економія: -1,54 грн
19,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Руденка, 10/1
Всього: упаковка (5)
27,51
Економія: -2,90 грн
24,61 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (7)
29,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
27,97
Економія: -2,28 грн
25,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (3)
28,24
Економія: -14,14 грн
14,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Всього: упаковка (1)
28,69
Економія: -1,79 грн
26,90 грн