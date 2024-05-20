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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 10 см, №1 - Одеса (414613) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Всього: упаковка (23)
21,71
Економія: -1,85 грн
19,86 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 140
Всього: упаковка (11)
23,02
Економія: -3,00 грн
20,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (2)
13,59
Економія: -0,71 грн
12,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Всього: упаковка (12)
21,64
Економія: -1,78 грн
19,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (32)
23,07
Економія: -3,05 грн
20,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (3)
22,83
Економія: -2,19 грн
20,64 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
Всього: упаковка (19)
12,17
Економія: -0,45 грн
11,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
23,11
Економія: -1,51 грн
21,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (11)
20,85
Економія: -1,85 грн
19,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (35)
23,16
Економія: -4,26 грн
18,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (36)
22,36
Економія: -2,56 грн
19,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (1)
21,27
Економія: -2,41 грн
18,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (12)
22,51
Економія: -4,02 грн
18,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (41)
23,01
Економія: -4,07 грн
18,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (9)
22,14
Економія: -9,26 грн
12,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (18)
13,46
Економія: -0,58 грн
12,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (4)
17,11
Економія: -0,66 грн
16,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Монастирище, вул. Соборна, 130
Всього: упаковка (13)
21,86
Економія: -1,84 грн
20,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (3)
22,70
Економія: -2,82 грн
19,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (14)
22,92
Економія: -2,62 грн
20,30 грн