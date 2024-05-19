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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 10 см, №1 - Львів (414613) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
20,90
Економія: -1,00 грн
19,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (2)
21,12
Економія: -0,67 грн
20,45 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (25)
13,70
Економія: -0,82 грн
12,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
21,86
Економія: -1,26 грн
20,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
21,53
Економія: -1,13 грн
20,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (3)
13,59
Економія: -0,71 грн
12,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (20)
22,66
Економія: -1,21 грн
21,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
21,42
Економія: -0,82 грн
20,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (5)
22,60
Економія: -2,50 грн
20,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (9)
14,16
Економія: -0,86 грн
13,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (2)
22,19
Економія: -2,17 грн
20,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (3)
12,33
Економія: -0,61 грн
11,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Свалява, вул. Духновича, 1
Всього: упаковка (10)
13,66
Економія: -0,53 грн
13,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
Всього: упаковка (4)
14,04
Економія: -0,91 грн
13,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
Всього: упаковка (2)
14,54
Економія: -0,64 грн
13,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тячів, вул. Незалежності, 36/4
Всього: упаковка (29)
21,97
Економія: -1,95 грн
20,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (32)
13,62
Економія: -0,49 грн
13,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
21,04
Економія: -2,12 грн
18,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Університетська, 8
Всього: упаковка (22)
21,25
Економія: -2,44 грн
18,81 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (1)
23,10
Економія: -3,00 грн
20,10 грн