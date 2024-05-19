FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 10 см, №1 - Київ (414613) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
В інших містах:
Аптекар
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (45)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (28)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (36)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 62
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Київська, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, просп. Перемоги, 6/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 45
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Монастирище, вул. Соборна, 130