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FAMILY PLAST ПЕРЦЕВИЙ ПЛАСТИР ПЕРФОРОВАНИЙ 12 см х 10 см, №1 - Київ (414613) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (11)
14,59
Економія: -1,29 грн
13,30 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (5)
23,77 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
26,80
Економія: -3,36 грн
23,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (6)
21,46
Економія: -11,26 грн
10,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (45)
20,51
Економія: -1,69 грн
18,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (16)
21,36
Економія: -1,75 грн
19,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (28)
21,62
Економія: -1,99 грн
19,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (36)
22,07
Економія: -2,05 грн
20,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
22,31
Економія: -0,74 грн
21,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (6)
22,01
Економія: -0,71 грн
21,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (11)
26,78
Економія: -1,32 грн
25,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (4)
23,67
Економія: -7,04 грн
16,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
23,10
Економія: -3,31 грн
19,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (26)
22,95
Економія: -2,93 грн
20,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, просп. Перемоги, 6/7
Всього: упаковка (17)
23,42
Економія: -1,42 грн
22,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 45
Всього: упаковка (3)
21,17
Економія: -0,72 грн
20,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (4)
22,45
Економія: -1,15 грн
21,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (10)
23,72
Економія: -1,42 грн
22,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
Всього: упаковка (40)
23,34
Економія: -3,48 грн
19,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Монастирище, вул. Соборна, 130
Всього: упаковка (13)
22,35
Економія: -2,33 грн
20,02 грн